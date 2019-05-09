Волонтеры опубликовали историю 25-летнего бойца ВСУ, потерявшего на войне младшего брата: фото

Украинские волонтеры рассказали историю 25-летнего солдата ВСУ Василия Стефурака, который пошел воевать, чтобы отомстить за погибших друзей и младшего брата.

Об этом сообщают на сайте организации "Вернись живым".

"Я пошел на контракт в 2013 году, служил в Главном управлении разведки. После службы ходил на Майдан. Там у меня погибли друзья, и я не мог так просто того оставить. Поэтому, когда на востоке началась война, то перевелся в Ровно и писал рапорты, чтобы пойти на фронт. Так я оказался в "Десне", а затем - в 25-м батальоне "Киевская Русь". И уже через неделю, в августе, мы были в Дебальцево", - рассказал Василий.

По его словам, бои за этот город на Донбассе стали для него самыми тяжелыми за все годы войны. Сначала украинская армия продвигалась вперед, но уже 24 августа, после оккупации Иловайская, перешла к обороне.

Именно там, в Дебальцево, Василий встретил свое 20-летие. И потерял родного брата (в семье Стефурака - четыре сына, двое из которых пошли защищать Украину). Это произошло 22 сентября 2014 года. О том, что младший Степан (боец ДУК "ПС" с позывным "Двадцать четвертый") также находится на передовой, Василий узнал только за день до его гибели.

"Он говорил, что в Тернополе, на учебе. А на самом деле пошел воевать раньше меня. Брат погиб 22 сентября, когда я был в Дебальцево. Говорил мне, что как-то приедет, но не приехал...", - пояснил Василий.

Машина, на которой в разведку к Пескам выехал Степан, подорвалась на вражеской мине и парень погиб. А его брат продолжил воевать, но теперь уже за двоих.

"Физически тяжело не было. Но, когда начали гибнуть ребята, это морально сильно давило. Перед Новым годом мы все имели возможность отдохнуть от фронта, нам дали по 10-15 суток отпуска. А в феврале 2015 года, когда террористы взяли Донецкий аэропорт, нас снова отправили в Дебальцево, на те же позиции, только добавили несколько территорий, например, Редкодуб и Никишино. Наше подразделение было в Дебальцево, и до 15 февраля мы там держали оборону. Боевики круглосуточно накрывали нас артиллерией - весь день, всю ночь, между залпами было 5-7 минут. Против нас "работали" несколько дивизионов, били и с "Градов", и из ствольной артиллерии", - вспомнил военный.

Волонтеры отметили, что армейцы не собирались сдаваться, готовы были остаться на своих позициях до последнего. На тот момент они еще не знали, что находятся во враждебном окружении.

"Об этом мы узнали только, когда разбили первую колонну сто двадцать восьмой бригады, которая шла в сторону Дебальцево. Это было в семь утра 9 февраля. А потом получили приказ выходить. Делали это несколько раз и все - неудачно, потому что нас накрывала вражеская артиллерия. Беспилотниками они контролировали наше передвижения, а нам нечем было отвечать, ведь к тому времени уже начались Минские договоренности, и мы свою артиллерию оттащили", - поделился Василий.

По его словам, выйти подразделению удалось 15-16 февраля. Военные сформировали колонну, под прикрытием двух БТРов вывозили раненых и погибших. Но, как только заехали в поселок Нижнее Лозовое, - попали в коварную ловушку врага.

"Мы заехали в балку, дорога была заминирована и все начало взрываться машины, люди... В это время враг начал стрелять по нам. Мы также открыли огонь. Выйти невредимыми из той засады удалось всего лишь 15-ти моим собратьям... Я получил ранение в плечо", - сказал Василий.

После того был госпиталь и новая ротация - до Попасной. Все это время Василия поддерживала его девушка, Елена. С ней он познакомился на Майдане. А после Дебальцево решил - обязательно женится. Так и произошло.

Сейчас семья Стефурака воспитывает 2,5-летнего сына. А Василий вскоре закончит Академию сухопутных войск имени Петра Сагайдачного, в офицерском звании придет к одной из бригад и снова отправится на Донбасс. Кстати, вместе с ним выпустятся восемь его соратников, с которыми он воевал в Дебальцево.

"Я на войне, пока она не закончится. Когда одержим победу, то, может, и уйду из армии", - заявил Василий.

Как сообщал "Апостроф", майор Денис Лесняк, который сумел без потерь вывести свое подразделение из Дебальцево, погиб в августе 2016 года, навсегда сохранив в своем сердце любовь к супруге и дочери.