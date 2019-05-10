Рыба или рыбий жир: Супрун развеяла миф о пользе популярной добавки

Новые исследования ученых подтвердили, что обычные рыба и морепродукты лучше популярной добавки "Омега-3".

Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

По ее словам, "Омега-3" - это собирательное название для жирных кислот. К главным "Омега-3" относят альфа-линоленовую, эйкозапентаеновую и докозагексаеновую кислоты. Кратко их называют ALA, EPA и DHA. АLA есть в льняном семени, EPA и DHA - только в рыбе и морепродуктах.

"Омега-3 необходимы для образования оболочек вокруг нейронов, синтеза эйкозаноидов - одного из типов молекул, с помощью которых клетки иммунной системы общаются между собой. Они также необходимы нам для настройки процессов воспаления в теле, сжатия сосудов, образование спермы, здоровья и развития мозга", - написала Супрун.

Также она призвала обязательно консультироваться с врачом перед приемом добавки "Омега-3". По ее словам, главным открытием и разочарованием 2018 года в области исследования добавок стало то, что "Омега-3" не уменьшают риск болезней сердца и смертности от них.

В то же время люди, которые едят рыбу и морепродукты хотя бы раз в неделю, а лучше четыре раза, имеют значительно меньшие риски умереть от болезней сердца.

Супрун дала советы, как организму получать жирные кислоты, если не пить добавки:

дважды в неделю нужно есть жирную морскую рыбу: сельдь, скумбрию, лосося, сардины. Кроме того, исследования показывают, что для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний или лучшего умственного развития детей полезна именно рыба, а не рыбий жир в виде биологически активных добавок;

есть морскую капусту (ламинарию) или сушеные азиатские водоросли, где также присутствует "Омега-3";

жирные кислоты можно также получать из льняного семени и льняного масла. При этом льняное семя полезнее потреблять молотым, чем целым.

"Чтобы не тратить напрасно деньги на таблетки, лучше ешьте омега-3 из надежных источников. А при случае консультируйтесь с врачом относительно каких-либо добавок, которые планируете принимать. Пить добавки наугад и "на всякий случай" может быть вредно для здоровья", - посоветовала Ульяна Супрун.

Как сообщал "Апостроф", ранее Супрун дала приятный "рецепт" улучшения здоровья.