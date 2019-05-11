​Мальдивы и кокаин: комики "Дизель шоу" ярко высмеяли "бедных" украинских чиновников

В сети появилась яркая пародия на роскошную жизнь украинских чиновников, снятая юмористами "Дизель шоу".

В ролике рассказывается о том, как одного из украинских чиновников вызвали на допрос инспекторы антикоррупционного бюро.

При этом чиновник все отрицает: роскошную жизнь, наличие любовницы и дорогостоящие подарки полученные ею за « особые заслуги".

"Откуда у девочки 4-комнатная квартира в Киеве?", - якобы спрашивают сотрудники НАБУ.

"Я не знаю… Может дала… государство… Стояла в очереди как малоимущая, а государство о малоимущих заботится", - якобы отвечает чиновник.

Далее сотрудники НАБУ разоблачают мужчину в том, что он со своей любовницей употреблял наркотики, чему свидетельством есть подписанное девушкой фото в Instagram.

Он также отрицает, свое присутствие на фотографии с дорогого курорта на Мальдивах и прочие причуды богатых: дорогостоящие авто, купания в бассейне с шампанским и т.д.

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