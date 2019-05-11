"Укрзализныця" попала в скандал из-за миллионных премий руководству

Бывшее руководство подразделения "Вагонный участок станции Киев-Пассажирский" филиала "Пассажирская компания" "Укрзализныци" скрыло 50,9 млн грн, начисленных как премии, поощрения и материальная помощь отдельным работникам.

Это обнаружил департамент внутреннего аудита и контроля УЗ, сообщает пресс-служба.

В ходе проверки деятельности компании с 1 января по 31 октября 2018 года выявлены факты, когда некоторым работникам выплачивалась помощь на оздоровление при уходе в отпуск в размере двух окладов и 2-3 раза в год в том числе. Так, руководитель участка по своему заявлению безосновательно получил на оздоровление в июле 2018 года два оклада - 45100 грн.

В частности, был установлен факт выделения более 165 тыс. грн в виде премий и поощрений главному бухгалтеру, которая в момент выплаты отсутствовала на работе, находясь на больничном, в ежегодном или учебном отпуске.

Также имели место случаи, когда рапорты на премирование работников, которые шли общим перечнем, подавались не их непосредственными руководителями, а работниками, которые в соответствии со своими обязанностями им не подчинялись. Ходатайство о премировании за выполнение важных и особо важных задач должен подавать руководитель.

Сообщается также, что экс-руководитель вагонного участка и главный бухгалтер не контролировали начисление зарплаты в соответствии с действующим законодательством, более того, они устными указаниями заставляли подчиненных начислять средства без нормативных документов, оформленных надлежащим образом, а в случае отказа угрожали увольнением или физической расправой.

Материалы проверки передали в правоохранителям.

Как сообщал "Апостроф", недавно "Укрзализныця" оскандалилась с дырявым вагоном в пассажирском поезде.