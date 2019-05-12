На Закарпатье зацвела Долина нарциссов: яркие фото и видео

На Закарпатье зацвела долина нарциссов, которая считается заповедной территорией и располагается в урочище Киреши, недалеко от города Хуст.

Как сообщает местная пресса, долина нарциссов охраняется ЮНЕСКО. Здесь цветет наибольшее количество нарциссов узколистных в центральной Европе.

Отмечается, что последние несколько лет данная местность была под угрозой уничтожения, ведь местные жители с наступлением весны начинают сжигать сухую траву и кустарники на полях. И

Тем временем в сети показали фото и видео долины нарциссов в 2019 году.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети распространили видео, где дочь чиновника Министерства обороны Украины разбрасывает цветы с места чествования памяти жертв Второй мировой войны.