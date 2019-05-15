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Опубликован прогноз магнитных бурь в Украине до начала лета

среда, 15 мая 2019, 08:27
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До начала июня 2019 года в Украине не ожидается серьезных магнитных бурь, однако в некоторые даты метеозависимым людям стоит быть аккуратными.

Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

В частности, 15, 16 и 17 мая будет наблюдаться возбужденная магнитосфера. 15 мая это будет происходить днем – с 12:00 до 18:00, 16 мая – вечером и ночью, 17 мая – утром.

Прогноз на последующие дни обещает спокойную магнитную обстановку, однако 29 мая также ожидается возбужденная магнитосфера.

Отметим, что воздействие магнитных бурь на организм ощущается несколькими симптомами, а именно: сонливостью или бессонницей, внезапным ухудшением самочувствия, раздражительностью и рассеянностью внимания.

Для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо постоянно заниматься укреплением своего здоровья.

"Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – советует психолог Ирина Чуева.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в мае в Украине ожидалось сразу несколько магнитных бурь.

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