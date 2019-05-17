В Киеве простились с советником Порошенко: опубликованы фото

17 мая в Киеве состоялась церемония прощания с украинским политиком, Академиком Национальной академии искусств Украины, бывшим министром культуры и советником президента Украины Юрием Богуцким.
Как сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко, глава государства прибыли на церемонию, где почтил память покойного минутой молчания.
Петр Порошенко также поговорил с родными и близкими Богуцкого и выразил им соболезнования.
Фото прощания с политиком в Facebook опубликовала Игумения Серафима.
"Прощание с Юрием Петровичем Богуцким. Легендарный человек. Столп украинской государственности, образец мудрости и высокой духовности. Кто может теперь заменить таких, каких как он?..." - написала она.
Ранее "Апостроф" сообщал, что 11 мая в Северодонецке Луганской области провели в последний путь украинского военнослужащего Сергея Дрогина "Скифа".