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В Киеве простились с советником Порошенко: опубликованы фото

пятница, 17 мая 2019, 16:51
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17 мая в Киеве состоялась церемония прощания с украинским политиком, Академиком Национальной академии искусств Украины, бывшим министром культуры и советником президента Украины Юрием Богуцким.

Как сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко, глава государства прибыли на церемонию, где почтил память покойного минутой молчания.

Петр Порошенко также поговорил с родными и близкими Богуцкого и выразил им соболезнования.

Фото прощания с политиком в Facebook опубликовала Игумения Серафима.

"Прощание с Юрием Петровичем Богуцким. Легендарный человек. Столп украинской государственности, образец мудрости и высокой духовности. Кто может теперь заменить таких, каких как он?..." - написала она.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 11 мая в Северодонецке Луганской области провели в последний путь украинского военнослужащего Сергея Дрогина "Скифа".

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