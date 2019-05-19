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Господь дает шанс: сеть шокировало заявление известного композитора о переезде к боевикам ДНР

воскресенье, 19 мая 2019, 02:27
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В сети обсуждают заявление о переезде известного советского и российского композитора Эдуарда Артемьева на оккупированный боевиками Донбасс.

Об этом сообщает блогер под ником "Фашик Донецкий" на своей странице в Twitter.

"Конченые", - прокомментировал новость блогер и опубликовал скриншот статьи с росСМИ.

"Когда меня пригласили в ДНР, я понял, что Господь дает шанс и нужно ехать обязательно", - знаменитый композитор Эдуард Артемьев", - гласит заголовок.

В сети пользователей также шокировала эта новость, которую они прокомментировали под постом.

Как сообщал "Апостроф", по инсайдерской информации, на оккупированный Россией Донбасс с визитом приехал сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр. Также блогер уточнил, что он же оставил специалистов, чтобы посмотреть и посчитать, "где еще можно "срубить" денег, что разграбили".

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