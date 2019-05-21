Сети впечатлило видеообращение к Зеленскому тяжелораненого бойца с позывным "Хитмэн"

В сеть было выложено видеообращение тяжело раненного военнослужащего ВСУ Станислава Гибадуллина из Молдовы, который попросил у президента Владимира Зеленского предоставить ему украинское гражданство.

Видео выложила парамедик ВСУ Оксана Рубан на своей странице в Facebook.

Она отметила, что военнослужащий был ранен, подорвавшись на мине в ходе выполнения боевого задания. Станислав Гибадуллин находится в рядах ВСУ на Донбассе уже 5 лет, поэтому формальных причин для предоставления гражданства достаточно.

На паблике "Повернись живим" отмечается, что это не первое ранение Гибадуллина, в начале 2018 года в машину, где он находился с сослуживцами попал ПТУР. Тогда погибли двое его друзей, а сам он потерял фаланги пальцев. Вследствие последнего ранения - подрыва на мине, он потерял ногу.

По словам парамедика, у военнослужащего есть орден "Богдана Хмельницкого" за боевые заслуги.

"Докажите, что вы хороший президент, что не такой как все. Дайте мне гражданство, Владимир Зеленский!", – сказал боец в своем обращении.

Как сообщал "Апостроф", в ходе своей речи на инаугурации президент Владимир Зеленский обещал предоставить гражданство всем лицам, которые будут способствовать в построении "успешной Украины".

"Всем, кто готов строить новую, сильную и успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство", - говорил президент.