Под Днепром разгорелся скандал вокруг жадных организаторов выпускного в школе: фото

В Каменском Днепропетровской области разгорелся скандал вокруг школы №19, где ребенку не дали кусочек торта во время выпускного в 4-м классе.

Как сообщает паблик "Типичный Днепр" в Facebook, ребенок находится в Центре реабилитации и ожидает на решение суда по своей матери, у которой ее хотят отобрать.

Во время праздника ребенка попросили покинуть класс, так как ее мама не заплатила денег.

"Эта девочка меньше всех по росту и весу в классе, она ест как мышка. Она не съела бы ваш торт, ей достаточно было бы несколько конфет и стакан лимонада… Она просто хотела быть с одноклассниками в этот день… Люди, вы люди? Я не говорю уже о педагоге, которая присутствовала при этом… Малышка сильная, она привыкла к тяготам и страданиям в ее маленькой жизни – она не плакала, она просто молча ушла", - говорится в сообщении.

С ребенком уже поработал психолог приюта.

Отмечается, что перед этим ребенок представлял свою школу на конкурсе красоты и талантов "Мисс Алиса" и стал одним из его победителей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в больнице Днепра умер раненный на Донбассе украинский боец.