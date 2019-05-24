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Боевики ЛНР передали Украине 60 человек: опубликованы фото

пятница, 24 мая 2019, 15:20
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В городе Cчастье Луганской области 24 мая прошла передача 60 заключенных из тюрем, которые расположены на территориях, подконтрольных боевикам "ЛНР".

Как сообщает в Facebook омбудсмен Людмила Денисова, она лично присутствовала на передаче заключенных.

"Забрала 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления", - сообщила она.

По словам Денисовой, это пятый этап передачи заключенных из оккупированной части Луганской области.

"С декабря 2018 года по май 2019 мы переместили 255 осужденных. Из них 105 человек или их родственники непосредственно обращались ко мне с заявлениями о переводе. Всего, вместе с лицами, которые переведены из оккупированной части Донецкой области - перемещено 268 осужденных. Из них уже 46 человек освобождены", - добавила омбудсмен.

Таким образом, с 2014 по 2019 год боевики передали Украине 454 осужденных.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Москве по делу "Правого сектора" отправлен в СИЗО гражданин Украины Игорь Пирожок.

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