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​Под Днепром взорвали авто экс-чемпиона мира по кикбоксингу: опубликованы фото

воскресенье, 26 мая 2019, 19:51
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В Павлограде Днепровской области в ночь на 26 мая неизвестные взорвали авто заместителю директора спортивно-оздоровительного комплекса "Центр", многократному чемпиону мира по кикбоксингу Рамилю Ахмедову.

Об этом сообщает павлоград.dp.ua.

Машина Honda Accord, которая принадлежит спортсмену, была взорвана около 3 часов во дворе на ул. Центральной.

Мужчина вызвал спасателей, полицию. Правоохранители зафиксировали факт подрыва, в ближайшее время планируют просматривать видео с камер наблюдения.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на четверг, 4 апреля, в Киеве взорвался автомобиль: в результате происшествия пострадал мужчина, которому оторвало кисть руки.

Также ранее сообщалось, что в сети появилось видео момента взрыва автомобиля Audi в районе Оболони в столице, в результате которого водитель машины получил незначительные телесные повреждения.

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