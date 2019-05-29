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Стоять придется 20 лет: появилось фото огромной очереди на Донбассе за паспортами РФ

среда, 29 мая 2019, 03:32
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В сети появились фото огромных очередей жителей оккупированных территорий Донбасса, которые стоят с целью оформить российский паспорт "по упрощенной процедуре", обещанной президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщается на странице в Twitter"ЛНР Колывано-Бджолария".

Отмечается, что за несколько недель действия нового порядка выдачи паспортов на территории, подконтрольной террористической организацией ЛНР, на получение российских документов подалось всего 2 тысячи украинских граждан.

По мнению блогера, ведущего страницу, с такими темпами стоять за паспортом РФ нет смысла – его придется оформлять в течение нескольких месяцев, выжидая своей очереди.

"Выдача паспортов РФ оказалась фактически пиар-компанией и симулякром, на 24 мая в ЛНР приняли лишь 2 тысяч документов! Такие темпы за год примут в лучшем случае 50 тысяч. А всей ЛНР (если у нас 1 млн факт. населения) будут выдавать 20 лет. Очередь в Стаханове", - пишет автор поста.

Как сообщал "Апостроф", ранее самопровозглашенный "председатель совета ЛНР" Денис Мирошниченко оформил документы для получения российского паспорта согласно с указом президента РФ Путина об упрощении выдачи гражданства жителям оккупированных районов Украины.

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