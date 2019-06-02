Медведчуку нашли "теплое" место за границей

Главу политического совета партии "Оппозиционная платформа – За життя" и кума российского президента Виктора Медведчука украинцы предлагают назначить послом в Северную Корею.

Соответствующая петиция опубликована на сайте президента.

"В связи с большим управленческим опытом в переговорах с "сверхдержавами" особенно в газовых вопросах и необходимыми знаниями у Медведчука Виктора Владимировича просим вас назначить его послом в КНДР (Северная Корея)", - говорится в тексте.

Всего нужно собрать 25 тысяч голосов. За ходом сбора подписей можно следить по ссылке.

Ранее на сайте АП разыгралась война петиций за отставку президента Владимира Зеленского.

Как сообщал "Апостроф", в конце мая Медведчук заявил, что не собирается представлять интересы команды президента Украины Владимира Зеленского на переговорах с Россией.