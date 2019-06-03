​Первое летнее новолунее: астролог рассказала, каким знакам зодиака повезет

В первую рабочую неделю лета, с 3 июня, нас ждет новолуние. Настанет оно в 13:01 по киевскому времени.

Астролог Эмма Литвинова рассказала, для каких знаков зодиака этот период будет особенно благоприятен, передает kp.ua.

Знаком Зодиака, который будет управлять людьми в это время, будут Близнецы. Астрологи предупреждают, что внезапно нам захочется лениться и расслабиться, однако поддаваться такому настроению не стоит. Новолуние – именно то время, когда нужно брать инициативу в свои руки.

"В этот день мы становимся настоящими строителями своей жизни. Это время вдохновения, мечтаний и построения планов на месяц, год, на всю жизнь вперед. Но не стоит переоценивать свои возможности – ставьте реальные, малые цели, чтобы в будущем достичь большего", - говорит астролог.

По словам Литвиновой, июньское новолуние отличный день для привлечения богатства. Энергия знака Близнецы такова, что все действия, направленные на привлечение процветания, получение прибыли и налаживания отношений, приобретают в Новолуние в Близнецах особую силу. Это особо сильно смогут почувствовать представители таких знаков как Весы, Водолей, Рыбы, Стрелец и, конечно же, сами Близнецы.

Астролог советует подготовиться к новолунию следующим образом: хорошо проветрить помещение, впустить в него много света, навести порядок в документах, а также провести уборку, начиная от входной двери по часовой стрелке. Тем самым вы подготовитесь к принятию нового и самого лучшего, что может войти в дом и в жизнь.

Непосредственно в день новолуния можете проводить переговоры и запускать проекты. День хорош для начала обучения, сдачи экзаменов, общения. Кроме того, можно провести ритуал на привлечение богатства. Для этого из листа бумаги вырежьте треугольник – это символ Меркурия, энергия которого в эти дни особенно сильна. На нем за пять минут до новолуния, (напоминаем, начало в 13:01 по киевскому времени), напишите текст в произвольной форме, в котором попросите у звезд и Вселенной притяжения финансовой стабильности в ваш бюджет.

Астролог также напоминает, что в день новолуния и два дня после него следует сохранять положительный настрой и исключить все жалобы и недовольство жизнью.

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