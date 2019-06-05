WOG и Маша Ефросинина анонсировали новую благотворительную акцию "Дорога к сердцу"

Компания WOG совместно с Украинской биржей благотворительности, благотворительным фондом "Твоя опора" вместе с Машей Ефросининой объявила о начале нового этапа социального проекта "Дорога к сердцу".

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Во время акции "Дорога к сердцу", которая продлится до конца лета, организаторы планируют собрать 1 млн 330 тысяч грн, которые будут направлены на приобретение УЗИ-аппарата для Института сердечно-сосудистой хирургии им. Н. Амосова.

Важно отметить, ежегодно в Украине почти 5 тысяч младенцев рождаются с пороком сердца, треть из них выписываются, не подозревая о болезни. Около 800 детей вследствие этого не доживают даже до года.

"Крупный бизнес не может действовать изолированно от общества – он должен вносить свою лепту в решение проблем. WOG уже более 10 лет реализует проект в медицинской сфере "Дорога к сердцу". И нам удалось обеспечить ремонт оборудования в медучреждениях по всей стране, приобрести современные аппараты, тем самым спасая детские жизни. На этот раз совместно с партнерами проекта – Украинской биржей благотворительности, БФ "Твоя опора" вместе с Машей Ефросининой – мы направляем средства на приобретение УЗИ-аппарата, благодаря которому специалисты смогут диагностировать порок сердца у детей и спасать жизни. Верим, что наши клиенты поддержат проект и будут покупать кофейные напитки в благотворительных стаканчиках", – комментирует Елена Осипчук, директор по коммуникациям WOG.

Принять участие в акции может каждый: необходимо приобрести кофейный напиток в особом благотворительном стаканчике на любом АЗК сети WOG. Стоимость стаканчика – 2 гривны, акция продлится, пока не будут раскуплены все стаканчики.

Также можно сделать благотворительный взнос онлайн на сайтах Украинской биржи благотворительности и БФ "Твоя опора", или отправить СМС на номер 88 001 (стоимость СМС – 20 грн.)

"Для нас, как для фонда, цель которого - помогать тяжелобольным детям и сиротам, участие в данной акции чрезвычайно важно. Ежегодно в этом медучреждении обследуют 10-12 тысяч детей и 700-750 малышей оперируют. К сожалению, из-за недофинансирования заведение не может приобрести технику. С удовольствием присоединились к акции "Дорога к сердцу, которая творит чудеса..." компании WOG", – говорит основатель и генеральный директор фонда "Твоя опора" Валерия Татарчук.

"Сотрудничество с WOG – это большая победа, разрушение стереотипа, который мешал привлекать большие средства. В нашей стране собирать деньги на различные нужды очень трудно - Влияет и экономическая нестабильность, и недоверие людей, и другие факторы. Считаю, что объединяясь, мы способны достичь гораздо большего, чем по отдельности. Это круто, когда люди, покупая вкусный кофе, будут причастны к доброму делу – внесут вклад в спасение маленьких сердец", – делится Маша Ефросинина.

Информационным партнером "Дороги к сердцу" выступило "Наше радио", которое во время проведения акции будет рассказывать радиослушателям об условиях проекта и информировать о результатах.

Итоги акции "Дорога к сердцу, которая творит чудеса..." будут подведены и оглашены 31 августа во время четвертого благотворительного фестиваля для всей семьи "Charity Weekend. Твоя опора", основанного Машей Ефросининой совместно с фондом "Твоя опора".