Подрыв трактора на Донбассе: подробности и новые фото с места серьезного ЧП

Причиной взрыва трактора в Луганской области в пятницу, 7 июня, из-за чего травмы получили два человека, стал наезд на мину типа "ТМ".

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"В ходе обследования прилегающей территории и места взрыва инженерным подразделением из состава сил ООС установлено, что взрыв произошел в результате наезда задним правым колесом на мину типа "ТМ", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате ЧП травмы получили жители с. Троицкое 1993 и 1971 г.р.

Как сообщал "Апостроф", ранее трактор подорвался на мине в Донецкой области. ЧП произошло в апреле 2017 года в районе Талаковки. Тогда тракторист получил легкую контузию.