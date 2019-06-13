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Противник Путина выдал свое участие в захвате Крыма и слил "коллег": опубликованы фото

четверг, 13 июня 2019, 15:06
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Волонтерам удалось обнаружить доказательства участия в операции захвата Крыма в 2014 году российской 41 бригады ракетных катеров, дислоцированной во временно оккупированном Севастополе.

Об этом сообщается на сайте международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Во время мониторинга профилей соцсетей российских военнослужащих была обнаружена фотография российских моряков, которые служили на малом ракетном корабле "Мираж". Этот корабль входит в состав 166-го Новороссийского дивизиона малых ракетных кораблей 41-й бригады ракетных катеров (номер в/ч бригады 72165). Все они принимали участие в операции захвата Крыма и получили за это награды от министерства обороны РФ.

На фото слева направо: Александр Денисенко, Алексей Барабаш, Александр Головань.

На основе данных из профиля соцсети установлено: Головань Александр Сергеевич,10.01.1991 г. р. Родом из Калужской области. Учился в Москве. Принимал участие в акциях российской оппозиции, в частности, т. н. марше миллионов, который состоялся 12 июня 2012 года. На военную службу был призван осенью 2013 года.

Служил матросом на малом ракетном корабле «Мираж». За участие в операции захвата Крыма награжден медалью.

Денисенко Александр Николаевич. По данным профиля социальной сети, дата рождения 24.03.1993 г., живет в Краснодарском крае РФ, вероятно, в городе Кореновск. Персональные данные также указаны на фотографии водительского удостоверения.

Проходил срочную службу в 41-й бригаде ракетных катеров. За участие в операции захвата Крыма награжден медалью.

Барабаш Алексей Иванович. На основе данных страниц соцсети установлено: дата рождения 18.05.1994 г., проживает в городе Новороссийск, Краснодарский край РФ. Служил матросом на малом ракетном корабле "Мираж". Кроме фотографий с медалью за оккупацию Крыма, в его фотоальбоме найдено также фото наградного удостоверения к медали.

Также в альбоме Барабаша есть фото с российским режиссером Федором Бондарчуком, который очевидно незаконно находился в Крыму летом 2014 года.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети опубликовали интересную разведывательную информацию о российских наемниках ЧВК "Вагнер", которые брали участие в военной операции в Сирии.

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