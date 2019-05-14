Волонтеры рассекретили морских десантников Путина, захватывавших Крым: фото

Волонтеры InformNapalm установили личности трех российских военнослужащих 197-й бригады десантных кораблей ЧФ РФ, которые участвовали в операции захвата Крыма.

Об этом говорится в расследовании, опубликованном на сайте InformNapalm.

Так на странице российского военного Гарифуллина Эдуарда Ильясовича (1995 года рождения, г. Казань), было обнаружено фото с сослуживцами на борту корабля "Николай Фильченков" в Севастополе после начала оккупации.

Гарифуллин опубликовал фото своей награды, которую получил за участие в операции захвата Крыма.

Также на фото был идентифицирован Шустов Кирилл Анатольевич (1990 года рождения, г. Таганрог). Он также служил на БДК "Николай Фильченков" и тоже опубликовал в своем профиле фото с наградой за захват Крыма.

Последний российский моряк с фото был указан лишь по имени – Кару. В друзьях у фигуранта расследования был найден профиль Кару Яманова (г. Элиста, Калмыкия). На аватарке у него нет фото – вместо него размещен флаг Калмыкии, дополнительной информации или фото также в профиле не было найдено.

Волонтеры выяснили также, чья подпись стоит под наградными документами. Их подписывал командир 197-й БрДК капитан 1-го ранга Алексей Комаров. Согласно официальной информации, с 2015 года Комаров получил повышения – он стал начальником штаба оккупационных Крымской военно-морской базы. Именно под его командованием 197-я БрДК участвовала в агрессии против Украины.

Как сообщал "Апостроф", в апреле волонтеры собрали доказательства непосредственного участия личного состава 519-го отдельного дивизиона разведывательных кораблей РФ в военной агрессии против Украины.