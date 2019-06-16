В Украине массово задерживают рейсы на популярные курорты Египта: что известно

В международном аэропорту "Львов" существенно задерживаются рейсы авиакомпании "Буковина Эйрлайнз" на популярные курорты Египта.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

"Рейс BKV2093 задерживается с вылетом в Хургаду до 18-00 16.06.2019 (плановый 02-00 15.06.2019), а прилет из Хургады рейсом BKV2094 задерживается до 02-50 17.06.2019 (плановый 11-00 15.06.2019). Рейс BKV2079 Львов-Шарм-эль-Шейх задерживается с вылетом в 13-40 16.06.2019 (плановый 04-00 16.06.2019), поскольку будет выполняться бортом, который прибудет рейсом BKV2080 из Шарм-эль-Шейха в 12-50", - уточнили в пресс-службе аэропорта.

Как сообщал "Апостроф", 25 декабря более 170 человек были вынуждены ждать самолет в Египет в аэропорту "Борисполь", который должен был улететь в Хургаду еще в три утра. А 14 декабря в аэропортах Одессы, Киева, Львова и Харькова с 12 декабря были задержки рейсов из-за сильных снегопадов. Также в ноябре в аэропорту Пхукета, Таиланд, застряли около 300 украинцев, которые не могли вылететь на родину.