RU  UA  EN

воскресенье, 16 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

16 июня

19:30
Украина стала чемпионом Европы по футболу: опубликовано фото
19:16
Во Львове погибла известная украинская гимнастка: опубликовано фото
18:56
В Украине массово задерживают рейсы на популярные курорты Египта: что известно
18:35
Усик отказался от последнего чемпионского титула: названа причина
18:35
В Киеве произошло смертельное ЧП с иностранцем: первые подробности
18:15
Стало известно о трех гражданах Италии, воюющих на стороне Путина на Донбассе: фото
17:50
В Сирии нанесли удар по военным Турции: появилась жесткая реакция
17:31
Мощный взрыв в центре Киева: названа причина, новые фото с места ЧП
17:28
Выборы в Украине: американские социологи опубликовали свежие рейтинги партий
17:07
Россия устроила новую провокацию у берегов Латвии: подробности
17:00
Гороскоп на завтра: Близнецам надо погрузиться в работу, а у Рыб возможны конфликты
16:48
Авто улетело в лес: появились фото и видео жуткого смертельного ДТП в Киеве
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине массово задерживают рейсы на популярные курорты Египта: что известно

воскресенье, 16 июня 2019, 18:56
переглянути новину українською

В международном аэропорту "Львов" существенно задерживаются рейсы авиакомпании "Буковина Эйрлайнз" на популярные курорты Египта.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

"Рейс BKV2093 задерживается с вылетом в Хургаду до 18-00 16.06.2019 (плановый 02-00 15.06.2019), а прилет из Хургады рейсом BKV2094 задерживается до 02-50 17.06.2019 (плановый 11-00 15.06.2019). Рейс BKV2079 Львов-Шарм-эль-Шейх задерживается с вылетом в 13-40 16.06.2019 (плановый 04-00 16.06.2019), поскольку будет выполняться бортом, который прибудет рейсом BKV2080 из Шарм-эль-Шейха в 12-50", - уточнили в пресс-службе аэропорта.

Как сообщал "Апостроф", 25 декабря более 170 человек были вынуждены ждать самолет в Египет в аэропорту "Борисполь", который должен был улететь в Хургаду еще в три утра. А 14 декабря в аэропортах Одессы, Киева, Львова и Харькова с 12 декабря были задержки рейсов из-за сильных снегопадов. Также в ноябре в аэропорту Пхукета, Таиланд, застряли около 300 украинцев, которые не могли вылететь на родину.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ненасильственное общение. Надо ли рубить Гордиев узел

Какой бы не была в России власть, вопрос Крыма закрыт, - политолог Валерий Соловей

Мне есть что сказать ресторанному бизнесу Киева, Украины и мира - Евгений Клопотенко

Адская жара с грозами: синоптики дали прогноз погоды на Троицу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: