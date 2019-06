​Испортили сильный момент: украинский телеканал попал в скандал с сериалом "Чернобыль"

Пользователи соцсетей возмущены некорректным переводом телеканала "1+1" сериала "Чернобыль", в частности, на "плюсах" перевели слово "русские", как "наши".

Об этом написал пользователь Zen Antipop в Facebook.

"Пересматриваю "Чернобыль". На этот раз по телеканалу 1+1 media с украинским переводом (до того смотрел на языке оригинала). Четвёртом серия, начало. Сцена с бабушкой, которая отказывается эвакуироваться, перечисляет все горе, которое пережила Украина за прошлые века и всех, кто пытался прогнать ее со своей земли: революция, люди царя, большевики, Сталин и его Голодомор...

Далее оригинал: "Then the Great War. German boys. Russian boys. More soldiers, more famine, more bodies".

И перевод от 1+1: "А потом - война. Были немцы, были наши..."

Понимаете, у "плюсов" Russians - это "НАШИ"", - возмущается пользователь.

Под постом появились комментарии.

"Моя бабушка сказала: ".. сначала немцы, потом москали... "Я серьезно!", "Настя, не только Ваша бабушка...", "а моя бы: " ...сначала немцы, а потом советы..."", "моя бы сказала кацапы", "У нас всех одна история!", "Мои так и говорили: сперва немцы, затем москали... А еще говорили, что москали были в разы хуже немцев ... Мы с Западной Украины, Львовская обл", - пишут комментаторы.

