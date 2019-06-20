Ку-Клукс-Клан уже в Запорожье: соцсети повеселило видео необычного способа борьбы с жарой

В сети показали "лайфхак", как бороться с летней жарой, что насмешило пользователей.

Об этом сообщает ресурс its_zp на странице в социальной сети Instagram.

Так, на просторах интернета появилось видео необычного способа против солнечного удара. На кадрах сняли человека, который работает на огороде. Однако у него на голове надето что-то, похожее на пакет. Спасает ли это от жары - стоит лишь только догадываться.

Ролик подписали: "Ку-Клукс-Клан уже в Запорожье". Действительно, в таком "костюме" человек похож на участника данной организации.

Пользователи сети прокомментировали увиденное.

Как сообщал "Апостроф", жаркая погода в Украине продлится вплоть до 23 июня, а в некоторых регионах столбик термометра дойдет до +35.