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Ученые обнаружили новый вид существ, пожирающих камни: опубликованы фото

четверг, 20 июня 2019, 05:28
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Американские ученые обнаружили на Филиппинах новый вид двустворчатых моллюсков, которые питаются камнями.

В статье журнала Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences говорится, что обычно такие черви питаются деревом, но новый вид моллюсков поедает карбонатный известняк.

В античном мире такие моллюски считались вредителями, так как сгрызали дно кораблей.

Исследователи извлекли несколько белотелых существ, после чего провели ряд испытания. Посадив моллюсков в аквариум, ученые увидели, что те выпускают известняк из органа для вывода отходов.

Пока специалисты на могут ответить на вопрос, зачем эти моллюски потребляют камень. В данный момент группа ученых начала работу над секвенированием генома L. abatanica, чтобы понять, как функционирует их метаболизм.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Археологи нашли в Индии странный рисунок, которому 1500 лет.

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