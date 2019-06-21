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В Черкассах простились с убитым журналистом: фото

пятница, 21 июня 2019, 16:55
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В пятницу, 21 июня, в Черкассах попрощались с общественным активистом и журналистом Вадимом Комаровым.

Об этом сообщает ресурс "Про все".

Родные, близкие и друзья провели Комарова в последний путь в помещении областной филармонии города Черкасс. Среди десятков человек, которые пришли с ним простится, так же были и его коллеги.

"Мы с женой хорошо знали Вадима и его семью, также поедем на кладбище. Запомнилась его открытость, искренность и позитивность. Он был немного холериком и имел несколько взрывной характер, но быстро отходил. Вадим старался для людей - это было смыслом его жизни", - рассказал общественный активист Денис Колесник.

Также рассказал о погибшем и черкасский адвокат Валерий Макеев. Он подчеркнул, что запомнит Комарова таким, что всегда куда-то спешит. Также он отметил, что виновных жестокого избиения активиста надо безусловно наказать, но он сомневается, удастся ли их найти.

"Ему всегда было о чем рассказать. Последний месяц у него был настолько переполнен планами, что хватило бы еще на одну жизнь. Жалею очень. Сейчас его не будет хватать, ведь для Вадима я хотел создать местный канал, но сейчас даже в мыслях не возвращаюсь к этому. У меня есть мотивированные основания говорить, что результата от расследования я не ожидаю", - сказал Макеев.

Директор департамента организационного обеспечения Лилия Малищук рассказала, что Комаров для нее был уникальным человеком.

"Он и блоггер, и журналист, и аналитик. Его волновали городские проблемы и он пытался говорить правду. Я запомню его, как искреннего человека", - добавила он.

Напомним, Вадим Комаров умер в ночь на 20 июня. Мужчину жестоко избили в начале мая и он более месяца провел в коме. Напавших на журналиста до сих пор не нашли, обнародовали только его фоторобот.

Как сообщал "Апостроф", в прокуратуре рассказали о трех версиях нападения на журналиста.

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