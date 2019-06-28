Сеть взорвалась шутками из-за фото "спонсора" партии Зеленского

В интернете появилось забавное фото женщины, продающей на пляже кукурузу в футболке с надписью: "Зе! Кукурудза! З’їмо її разом!".

Соответствующий снимок опубликовал в Facebook народный депутат Богдан Яременко.

"Раскрыта тайна финансирования избирательной кампании партии Слуга народа!", - подписал он фото.

Под снимком появились веселые комментарии пользователей.

"Срочно в патентное бюро! Ещё одна торговая марка: "Зе-кукурудза", если короче - "зе-дза"", "Предприимчивость, инициативность, деловая хватка - это наши имена", "раньше были наколотые апельсины теперь ЗЕ кукуруза!!!", - пишут не без сарказма комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", 25 июня президент Украины Владимир Зеленский впервые отреагировал на решение о возвращении РФ в ПАСЕ, после чего в сети появились различные фотожабы на слова главы государства.