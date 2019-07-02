Пример миру: руководитель фракции "Народный фронт" рассказал об успехе реформ в Украине во время войны

Децентрализация - одна из самых успешных реформ этого парламента и правительства Яценюка и Гройсмана, объемы бюджетов Объединенных территориальных общин за время реформы выросли во много раз.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с трибуны парламента.

"Только что вернулся со своего 204 округа. Колоссальная разница между селами, которые вошли в ОТГ и теми, где не решаются на объединение. Разница и во внешнем виде сел, в мышлении людей и планировании своего будущего. Например, бюджет Недобоевской ОТГ на Хотинщине в 2018 году составил 45 млн грн., что в десять раз больше чем до объединения. Теперь самое главное, чтобы общины могли правильно и полезно тратить эти деньги ... Каждый успешный шаг в направлении реформ делает Украину сильнее", - отметил Бурбак.

Он также сообщил, что экс-премьер-министр и лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк на днях будет выступать на третьей конференции по поддержке реформ в Украине, которая сейчас проходит в канадском Торонто.

"Он представит там большие достижения Украины в эти непростые годы, когда Украина сопротивлялась агрессору и одновременно проводила небывалые реформы: безвиз, Соглашение об ассоциации с ЕС, энергетическая независимость, упомянутая децентрализация, создание системы антикоррупционных органов и многое другое. Украина дает пример всему миру. Самый быстрый темп реформ во время войны. Пример, достойный уважения", - подчеркнул руководитель фракции.

"Мы должны и дальше идти по пути реформ и борьбы за независимость одновременно - сопротивляться агрессору и менять страну. Это сложно, но предыдущие пять лет показали, что это возможно. Время испытаний дает и большие возможности. Каждый имеет возможность проявить свои лучшие качества. Главное - не упустить шанс и не скатиться в популизм", - резюмировал Максим Бурбак.