Врачи не смогли спасти: в Польше произошла трагедия с 28-летним украинцем

В Польше на заработках умер парень из Радехова Львовской области, его близкие находятся в поисках средств на перевозку тела домой.

Об этом сообщает издание "Район Любомль".

Согласно информации издания, у 28-летнего Александра Орищука, который приехал в Польшу на работу, оборвался тромб в черепе. Он был оперативно доставлен в больницу и прооперирован, но спасти его врачам не удалось.

Александр работал в Польше укладчиком тротуарной плитки. Плохо ему стало 30 июня.

В данный момент односельчане Александра обратились к общественности с просьбой собрать средства для его родных на перевозку тела в Украину.

Как сообщал "Апостроф", ранее в прессе уведомили, что МВД Польши предлагает обновленную стратегию миграционной политикой страны, с целью увеличить предложения рабочей силы.