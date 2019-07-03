Погода 3 июля в Украине: синоптики рассказали, чего ждать

В среду, 3 июля, в Украине ожидается теплая погода, с дождями и грозами в южных областях.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, жарче всего будет в южных областях, а также на востоке страны. Там ожидается от +27 до +31 градуса. При этом в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях, а также в оккупированном Крыму ожидаются дожди с грозами.

На остальной части страны ожидается малооблачная погода. Температура на западе будет колебаться от +23 до +26 градусов. В центре Украины – до +30.

В Киеве в среду, 3 июля, ожидается комфортная погода. Утром температура будет около +17 градусов, а днем воздух прогреется до +26 градусов. Дождей в столице Украины не ожидается.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик Наталка Диденко рассказала, когда в Украине спадет жара.