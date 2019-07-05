В Киеве ярко празднуют годовщину независимости США: появились фото

В пятницу, 5 июля, в резиденции посла США в Украине, которая находится в Киеве, прошло празднование 243 годовщины независимости Соединенных Штатов.

Об этом сообщает "Апостроф".

Временный поверенный посол в делах США, посол в отставке Уильям Тейлор пригласил гостей на прием, посвященный выдающимся американским и украинским женщинам.

Среди гостей мероприятие посетили известные украинские политики: нардеп Сергей Левочкин, депутат и глава политпартии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко, и.о. главы СБУ Иван Баканов, лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко, бывший премьер-министр Евгений Марчук, а также глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Как сообщал "Апостроф", стала известна стоимость экскурсии на Ниагарский водопад, которую посетил президент Украины Владимир Зеленский во время пребывания в Канаде.