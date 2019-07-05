​В Украине объявили штормовое предупреждение: какие области накроет непогода

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пятница, 05 июля 2019, 21:11
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До конца суток 5 июля и ночью 6 июля в Прикарпатье ожидаются грозы, местами значительные дожди и шквалы 15-20 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в Киеве до конца суток 5 июля порывы ветра 15-18 м/с.

6 июля в южных и восточных областях местами грозы и шквалы 15-20 м/с.

Также сообщается, что 5-6 июля в Украине, кроме большинства районов Черниговской, Киевской и Волынской областей, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Укргидрометцентре рассказали о том, чего украинцам ожидать от июля. По данным синоптиков, второй месяц лета является самым теплым в году, но при этом с неустойчивой погодой.

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