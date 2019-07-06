Винник убежал от журналистов из-за Поплавского: опубликовано видео

Украинский певец и политик Олег Винник в Фастове убегал от журналистов во время визита в город с агитационным концертом вместе с артистом Михаилом Поплавским.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Недавно в Фастове на главной площади города собрались все "волчицы" и "орлы". Ведь туда с агитационным концертом приехали Михаил Поплавский и Олег Винник", - говорится в сообщении.

Перед началом мероприятия журналистка пыталась пообщаться с Винником. Она задала ему вопрос, знает ли он о причастности Поплавского к принятию "диктаторских" законов 16 января и почему решил поддержать именно "Аграрную партию". Однако тот ничего неответил и просто сбежал от представителей СМИ.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали смешную фотожабу с новыми украинскими политиками и певцами - Олегом Винником и Михаилом Поплавским.