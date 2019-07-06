RU  UA  EN

суббота, 6 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

6 июля

20:55
Добкин отдыхает: сеть удивило странное поведение Зеленского, видео
20:49
Сколько зарабатывает секретарь СНБО: озвучена интересная сумма
20:40
Может потерять все: Зеленского предупредили о большой опасности
20:26
Винник убежал от журналистов из-за Поплавского: опубликовано видео
20:22
Спустились в катакомбы и пропали: под Одессой произошло серьезное ЧП с туристами
20:01
Психанул: сеть повеселило фото необычного ДТП в Киеве
20:00
От "Слуги народа" в Раду пытается попасть скандальная экс-чиновница Анна Бондарь - СМИ
19:47
В новом бюджете должны быть предусмотрены пенсии не ниже 3094 грн - Тимошенко
19:39
У лидера сборной Украины возникли серьезные проблемы в клубе
19:28
Зеленский "устроил" коллапс во Львове: соцсети взбудоражили подробности и фото
19:12
ЦИК сам себя загнал в ловушку исков и претензий и поставил выборы под угрозу срыва - эксперт
18:56
Страна в опасности: сеть взволновало заявление советника Зеленского про Крым
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Винник убежал от журналистов из-за Поплавского: опубликовано видео

суббота, 06 июля 2019, 20:26
переглянути новину українською

Украинский певец и политик Олег Винник в Фастове убегал от журналистов во время визита в город с агитационным концертом вместе с артистом Михаилом Поплавским.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Недавно в Фастове на главной площади города собрались все "волчицы" и "орлы". Ведь туда с агитационным концертом приехали Михаил Поплавский и Олег Винник", - говорится в сообщении.

Перед началом мероприятия журналистка пыталась пообщаться с Винником. Она задала ему вопрос, знает ли он о причастности Поплавского к принятию "диктаторских" законов 16 января и почему решил поддержать именно "Аграрную партию". Однако тот ничего неответил и просто сбежал от представителей СМИ.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали смешную фотожабу с новыми украинскими политиками и певцами - Олегом Винником и Михаилом Поплавским.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Мокрая ночь на Ивана Купала: синоптики предупредили о сюрпризах погоды

Привет Путину: зачем Трамп устроил показуху с оружием

Украина получит от Канады бронетехнику: поможет ли она на Донбассе

И как теперь называть Путина: в Украине объявили войну матерным словам

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: