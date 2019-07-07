Кобзон заждался: сеть разозлил концерт Лолиты в оккупированном Донецке, видео

Российская исполнительница Лолита Милявская выступила с концертом в оккупированном Донецке.

Об этом сообщается на Instagram странице певицы.

"До свидания, тёплый Донецк! Спасибо за Сердца и массовый хор! Здравствуй, Луганск! Я знаю, как Вы ждёте хорошее настроение и тоже готовьтесь петь все песни", – написала Лолита.

В комментариях визит россиянки в оккупированный город осудили и сравнили ее с известным сторонником боевиков, умершим певцом Иосифом Кобзоном.

"На безрыбье и Лолита певица", "Какой бесславный конец карьеры", "Потом плачет, что в Киев не пускают", – пишут пользователи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали дипломы выпускников медицинского университета в оккупированном боевиками Донецке - студенты и их родители в шоке.