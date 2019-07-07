Украинский фильм получил приз престижного фестиваля в Европе: о чем он

Украинская лента режиссера Антонио Лукича "Мои мысли тихие" отмечена специальной наградой жюри 54-го международного кинофестиваля в Карловых Варах.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что главную награду фестиваля - "Хрустальный глобус" - получил болгарский фильм "Отец" Петара Валчанова и Кристины Грозевой.

Наградой фестиваля за лучшую женскую роль отмечена немецкая актриса Коринна Гарфоух за главную роль в фильме "Лара", лучшим актером фестиваля стал словацкий актер Милан Ондрик за роль в фильме "Да будет свет".

Награду фестиваля за лучший документальный фильм получила эстонско-латвийская лента «Несмертельные».

Напомним, следующий, 55-й международный кинофестиваль в Карловых Варах откроется 3 июля 2020 года.

Актриса Ирма Витовская не смогла сдержать своей радости по этому случаю, поделившись своими эмоциями в Facebook.

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперты назвали самый кассовый фильм США в истории кино.