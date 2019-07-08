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​Под Киевом произошло смертельное ЧП на железной дороге: фото

понедельник, 08 июля 2019, 11:59
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Неподалеку Фастова Киевской области на железной дороге поезд насмерть сбил 21-летнего парня, который шел вдоль пути в наушниках.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

Так, 21-летний парень возвращался домой около 5.30 утра по празднованию Ивана Купала вдоль пути, где на 915 км пути "Фастов Сорочий Брод" его сбил поезд.

Вероятной причиной трагедии называют то, что молодой человек был в наушниках и просто не услышал сигнала электропоезда.

Машинист сигналом пытался предупредить, но тщетно. Когда парень обернулся - уже было поздно. Он не дошел домой в с. Малая Снитинка только 600м.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Следствие продолжается.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве правоохранители чудом спасли 15-летнего парня, который попал под колеса поезда.

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