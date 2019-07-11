Годовщина ракетного удара России по ВСУ под Зеленопольем: в сети делятся архивными фото и видео

Пять лет назад, 11 июля 2014 года, военнослужащие ВСУ, которые находились в районе населенного пункта Зеленополье неподалеку от города Ровеньки, Луганской области, были обстреляны из российской реактивной артиллерии с территории РФ: в ходе обстрела погибло 36 человек.

В сети вспоминают погибших защитников Украины и публикуют фото и видео с места обстрела.

Под Зеленопольем погибли военные 24-й механизированной, 79-й аэромобильной бригады и мотоманевренной группы пограничников.

Как установили журналисты-расследователи группы Bellingcat, обстрел осуществлялся современной российской РСЗО "Торнадо-Г", которую донбасские сепаратисты никак не могли захватить у украинской армии, поскольку она не состояла на вооружении ВСУ. 24 июля 2014 года американское правительство заявило, что у него есть однозначные доказательства того, что российские военные вели огонь по украинской территории из-за границы с российской территории, и три дня спустя Пентагон опубликовал спутниковые снимки, на которых запечатлен обстрел украинских позиций тяжелой артиллерией с территории России.

"Пишу ночью. Потому что их убивали в эту ночь. 5 лет назад. 36 жизней Героев. Около 100 раненых. 11 июля 2014 с 4:30 состоялся обстрел опорного пункта в Зеленополье Луганской области. В историю трагедия войдет как первое массовое применение регулярных войск РФ против Вооруженных сил Украины", – пишет волонтер Алина Боднар.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 10 июля, на территории Донецкой области в районе Гранитного боевики обстреляли колонну Объединенных сил, в которой находился глава Донецкой ОГА Павел Кириленко. Один боец ВСУ погиб.