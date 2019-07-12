На Донбассе авто с украинскими военными легло на бок: фото аварии

В пятницу, 12 июля, в Северодонецке (Луганская область) произошло серьезное ДТП с участием автомобиля военных, который от удара перевернулся на бок.

Фото с места происшествия публикует аккаунт r.e.g.i.o.n_13 в Instagram.

Сообщается, что ДТП произошло на пересечении улиц Егорова и Энергетиков. На фото видно, что машина на черных номерах лежит на боку. Кто виновник аварии, пока не известно. На месте работает полиция, которой и предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

Как сообщал "Апостроф", ранее военные на внедорожнике раздавили легковушку в Киеве.

Кроме того, украинские военные попали в смертельное ДТП на Донбассе, в результате чего погиб один человек.

Также в городе Здолбунов произошло ДТП с участием военнослужащих.