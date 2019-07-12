Советник Зеленского предложил изменить в Украине название России и русского языка: видео

В Украине следует переименовать русский язык, которым пользуется русскоязычное национальное меньшинство, поскольку он теряет общие черты с оригинальным русским, которым пользуются в России.

Об этом заявил политический консультант, приближенный к президенту Украины Владимиру Зеленскому Никита Потураев в интервью UkrLife.

Он также рассказал об интересном примере, который доказывает, что и в России русский язык из южных областей не считают "настоящим".

"Безусловно украинский русский уже отличается от русского из России. Отличается грамматически и лексически. Южно-русский диалект русского языка всегда был отдельным от центральных провинций. Журналисты не только из Украины, но и из Ростова и Ставрополя не могли получить работу на телевидении, им приходилось переучиваться "правильному русскому языку". Это другой язык", - заявил Потураев.

Основной причиной такого поступка эксперт называет создание своего национального дискурса, основанного на культурном разнообразии украинского народа. Также он предложил переименовать Российскую Федерацию, чтобы подчеркнуть автономность украинского дискурса.

"Моя точка зрения, что мы должны его переименовать. Сказать, что у нас есть русский (руська мова), а там российский. Можем также на своих картах называть Россию Московией. Что нам мешает? Это символические действия, которые меняют дискурс, мы же не можем в чужих болтаться, свои должны создавать", - отметил политконсультант.

Как сообщал "Апостроф", ранее американский историк Тимоти Снайдер предложил полностью легализовать в Украине русский язык, но утвердить для него собственные правила.