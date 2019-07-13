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Известные россияне пополнили список "Миротворца" из-за "телемоста" с Украиной

суббота, 13 июля 2019, 14:46
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Известные российские деятели и ведущие попали в базу "Миротворца" после участия в телемосте "Надо поговорить" в пятницу, 12 июля, организованного Россией 1.

В этом можно убедиться на сайте "Миротворца".

Так, среди тех, кто пополнил ряды базы, оказались ведущие Андрей Малахов и Мария Ситтель, советская и российская актриса Валентина Талызина, советская спортсменка и тренер по спортивной гимнастике Лидия Иванова и российская и украинская актриса, режиссер Маргарита Шубина.

Напомним, ранее Россия 24 уже пыталась провести телемост с участием украинского телеканала NewsOne. Вскоре Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту сорвавшегося телемоста "между Россией и Украиной",анонсированного российским телеканалом "Россия 24" с участием украинского телеканала NewsOne.

Подробнее о том, как удалось остановить опасную идею российских пропагандистов, читайте в материале "Апострофа": Разрушенный телемост: как украинцы остановили "пробный шар" кума Путина.

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