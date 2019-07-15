Ткани оформляются по нулевой ставке: активисты рассказали о коррупции на Одесской таможне

В центре столицы активисты требовали от властей остановить коррупцию на Одесской таможне, они утверждают: 90 процентов ткани оформляется по нулевой ставке государственной пошлины, и от такой схемы потери государственного бюджета Украины достигают 100 млн гривен в месяц.

Об этом сообщает издание "Деловая столица".

Активисты пикетировали ГФС, Министерство финансов и Офис президента с требованиями расследования преступлений чиновников и отстранения коррупционеров, которые требуют взяток от белого бизнеса на Одесской таможне и "крышуют" схемы.

Они утверждают: две группы таможенников-коррупционеров терроризируют белый логистический бизнес, работающий на Одесской таможне, принуждают платить взятки и создают искусственные препятствия в работе. Вытесняя белый бизнес, таможенники помогают "серым" импортерами избежать уплаты таможенных сборов. По словам активистов, на ВМО №1 Таможенного поста Черноморский Одесской таможни ГФС 90% поступающей ткани оформляется по нулевой ставке госпошлины. Предприниматели, которые имеют договоренности с таможенниками, подают временную таможенную декларацию на ткани по ставке 8%, затем образцы, отобранные на экспертизу, подменяются, и подается дополнительная декларация по ставке пошлины "ноль".

Между тем для других предпринимателей каждый 10-й контейнер, который выезжает с одесской таможни, подлежит отбору образцов и полной разгрузке. Движение грузов задерживается, товар портится. Сумма взятки за один контейнер с товаром составляет 200 - 300 долларов, заявляют экспедиторы. Сейчас около 2000 контейнеров вынуждены платить "дань".

Активисты назвали виновных, создавших "схемы" на Одесской таможне. Одну из групп возглавляет Александр Домнич, и.о. директора Департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия, со своими подчиненными. Они начали так называемую операцию "Бастион", которая является поводом для выгрузки еще большего количества контейнеров. Вторую группировку, утверждают экспедиторы, возглавляет начальник Одесской таможни, Владимир Передерий, который создает искусственные проблемы для всех контейнеров с тканями в пользу "серого" монополиста. С контейнеров "отбирают образцы" ткани, иногда по 200 погонных метров из одного контейнера, которые недополучит клиент. То, что осталось, теряет товарный вид и часто становится непригодным для реализации. Также задерживают транспорт - автомобили простаивают почти 3 недели на пункте пропуска. Для "серого" монополиста таможенники создают все условия для уклонения от уплаты пошлины.

Инициативная группа передала руководству ГФС петицию с описанием схем на таможне, требованием остановить коррупционеров и привлечь их к ответственности. Если же ситуация на Одесской таможне не прекратится, активисты обещают продолжить акции и бороться другими способами.