Как тебе, Илон Маск? Украинец продает авто с двигателем на дровах, фото

В Украине продают "Запорожец", который может работать на дровах.

Соответствующее объявление о продаже появилось на OLX.

Отметим, что автомобиль на самом деле работает на бензине, но в нем установлена пиролизная установка, позволяющая работы на дровах. Стоимость автомобиля зависит от оснащения - 10000 без установки, 15000 - с ней.

В целом, по словам продавца, ЗАЗ-968М в хорошем состоянии - не гнилой, салон не поврежден, руль от ВАЗ-2106.

Напомним, пиролизную установку широко использовали в 40-годах ХХ века в СССР во время войны в грузовиках. В ней дрова тлеют и выделяют горючий газ, который поступает в двигатель автомобиля.

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