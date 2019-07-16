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Стало известно о первом суициде после просмотра сериала "Чернобыль": фото самоубийцы

вторник, 16 июля 2019, 16:31
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15 июля 2019 года в Актобе, Казахстан, ликвидатор аварии на Чернобыльской атомной электростанции Нагашибай Жусупов покончил жизнь самоубийством после просмотра сериала "Чернобыль" от HBO.

Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, Жусупова нашли мертвым после падения с крыши пятиэтажного здания.

Погибший был одним из ликвидаторов последствий Чернобыльского взрыва в 1986 году. После распада СССР, многие постсоветские страны выдавали ветеранам Чернобыля квартиры, в качестве награды за службу. Но Нагашибай не мог получить положенную ему квартиру, и жил в общежитии с женой и пятью детьми.

По словам его дочери Гаухар, после просмотра сериала "Чернобыль" воспоминания о тех днях снова вернулись к нему, и Нагашибай не переставал плакать.

Он чувствовал себя преданным, так как после 10 лет ожидания квартиры, его имя удалили из списка ожидающих. После службы на Чернобыле его здоровье резко ухудшилось и он страдал от головных болей, также в последние годы он все чаще оказывался в больнице.

"Нам никто не говорил, зачем нас призывают. Я работал в то время трактористом. После Чернобыля здоровье сильно пошатнулось. Я же еще служил на Семипалатинском полигоне. Бывает, иду по улице и вдруг упаду. Хорошо, что жена рядом", – рассказывал Нагашибай Жусупов в интервью изданию "Актобе Таймс".

Председатель ОО "Инвалиды Чернобыля Актюбинской области" Бакитжан Сатов заявил, что Жусупов скорее всего покончил с собой из-за отчаяния.

"Я был с ним знаком и слышал о самоубийстве. Нагашибай был одним из первых солдат запаса, кто по призыву военкомата отправился на ликвидацию аварии в Чернобыле, работал на самом опасном четвёртом блоке. В 1997 году ему выделили комнату в общежитии. Он жил там с женой и маленькими детьми. Когда дети подросли, встал в очередь на расширение жилплощади. Он просил забрать у него комнатку в общежитии и предоставить квартиру. Больше 10 лет он стоял в очереди. Потом выяснилось, что его оттуда "убрали". Он судился, чтобы восстановиться в очереди на квартиру. Последний раз я видел его, он сожалел, что так и не может добиться расширения. Я считаю, что он спрыгнул с высоты от отчаяния, так как много лет не мог получить жилье. Сейчас в области живет 244 ликвидатора аварии в Чернобыле, все мы инвалиды. Когда-то нас было больше 2 тысячи человек. Около 20 ликвидаторов до сих пор стоят в очереди на жилье. Я буду поднимать вопрос перед акиматом, чтобы вдова Нагашибая все-таки получила квартиру", – отметил Сатов.

Также о нашумевшем сериале и трагедии на ЧАЭС читайте материал "Апострофа": Сериал "Чернобыль": с надеждой на "живых и нерожденных".

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