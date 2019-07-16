Украинский танкист эпично исполнил популярный BottleCapChallenge: видео

Военнослужащие Вооруженных сил Украины продолжают участвовать в популярном в социальных сетях Bottle Cap Challenge.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице "Mil.in.ua".

Челлендж, который приобрел вирусную популярность, предполагает, что участвующий в нем откроет бутылку ударом ноги и снимет это на видео. Однако в украинской армии к этому вопросу подошли творчески.

"Bottle Cap Challenge на Т-80 Вооруженных Сил Украины. Украинские военные уверенно побеждают в новом челлендже, на этот раз – в исполнении танкистов", – говорится в комментарии к видео.

Автор видео – Ярослав Лавриненко.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", другой военнослужащий ВСУ также опубликовал в сети видео участия в популярном Bottle Cap Challenge, однако сделал это с помощью зенитной установки.