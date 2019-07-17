Дожди и грозы не отступают: актуальный прогноз погоды на 17 июля

В среду, 17 июля, на большей части территории Украины прогнозируются дожди и грозы.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности ночью кратковременные дожди и грозы ожидаются местами в западных, восточных и Сумской области. Днем осадки накроют всю Украину, кроме южных областей.

Ветер будет западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов, на побережье морей до 19. Днем прогнозируется от 23 до 28 градусов, однако в Винницкой и Черкасской областях будет немного прохладнее – 19-24 градусов.

В Карпатах ночью ожидается от 4 до 9 градусов тепла, днем – 9-14 градусов.

Напомним, подробнее о погоде на ближайшие дни читайте в материале "Апострофа": Жара возвращается, но не везде: какие сюрпризы приготовила погода.