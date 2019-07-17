СБУ заявила о задержании боевика, причастного к катастрофе MH17: полное видео брифинга

СБУ установила и задержала водителя автотягача, который перевозил зенитно-ракетный комплекс Бук, из которого был сбит Boeing рейса MH17 на Донбассе.

Об этом на брифинге сказал заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.

"Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через 3 года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание тут, в Украине", - сказал он, показав соответствующее видео.

Он подчеркнул, что боевики "ДНР", причастные к транспортировке ЗРК Бук, будут осуждены в Украине за терроризм.

Как сообщал "Апостроф", Европейский проект по борьбе с кремлевской дезинформацией EUvsDisinfo зафиксировал 89 российских фейков в СМИ относительно катастрофы Boeing рейса MH17 на Донбассе, сбитого российским "Буком".

Также голландское телевидение Nieuwsuur назвало фамилии новых подозреваемых в деле о катастрофе Boeing.