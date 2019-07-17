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Юрий Голик возглавил программу "Региональное развитие" в Украинском институте будущего
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Юрий Голик возглавил программу "Региональное развитие" в Украинском институте будущего

среда, 17 июля 2019, 10:44
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Юрий Голик, советник бывшего председателя Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко, возглавил программу "Региональное развитие" в аналитическом центре "Украинский институт будущего" (UIF).

Об этом сообщается на официальной веб-странице UIF.

"За 4,5 года работы в Днепропетровской области Резниченко и Голик показали впечатляющий результат. В частности, это строительство и реконструкция сотен объектов в городе и области. Это более 500 дорог, 60 детсадов, несколько десятков школ, 40 медицинских учреждений, более 20 стадионов, спортивных комплексов и бассейнов", - сообщает UIF.

"Мы в 14 раз увеличили расходы на инфраструктуру в области - до 4 миллиардов гривен в год только в областном бюджете. Презентация-отчет о наших достижениях заняла около 300 страниц, и все равно туда все не поместилось", - сказал Голик.

Накануне в интервью газете "Зеркало недели" Голик заявил, что его главной мотивацией работать в Днепропетровской ОГА было повышение капитализации страны.

"Мы бизнесмены, и мы хотим работать и жить в богатой стране. Наша мотивация — рост капитализации страны. Не более и не менее. Любой бизнесмен понимает, что есть капитализация его компании. Капитализация любого бизнеса зависит от страны, в которой он ведется. Богатая и развитая страна, большой рынок, много потребителей — высоко оцененный бизнес. И наоборот", - заявил руководитель программы "Региональное развитие" UIF.

"Для нас это чрезвычайное усиление, - прокомментировал это назначение исполнительный директор UIF Виктор Андрусив. - Опыт и достижения Юрия должны быть масштабированы в рамках всей страны, и я убежден, что наша новая программа «Региональное развитие» поможет это сделать. Наконец, мы более активно начнем продвигать будущее в регионы".

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