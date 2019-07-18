В Одессе устроили "политическую" акцию с летающим фаллосом: фото и видео

В среду, 17 июля, в Одессе во время агитационного концерта за кандидата в нардепы Евгения Червоненко в парке Горького на сцену сбросили фаллоимитатор.

Об этом сообщает "Думская".

"Диверсия" была осуществлена при помощи беспилотного летательного аппарата.

Как сообщают очевидцы, сначала квадрокоптер летал возле сцены, но в разгаре концерта подлетел ближе и сбросил свой груз вниз.

Издание также сообщает, что изначально агитационный концерт планировали устроить на площади Деревянко, однако из-за возмущения местных жителей его перенесли в парк Горького.

Отметим, Евгений Червоненко баллотируется в Верховную Раду по округу №134.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 19 апреля народного депутата Мустафу Найема, который приехал в Одессу поддержать активистов, выступающих против городского проекта реконструкции Летнего театра в Горсаду, облили нечистотами.