Жители Фастова выразили возмущение методами агитации кандидата Сольвара - СМИ

На центральной площади Фастова состоялся агитационный концерт кандидата в депутаты Руслана Сольвара, который серьезно возмутил местных жителей города.

Об этом сообщает информационный портал Politeka.

Первым на агитационный концерт среагировал мэр Фастова Михаил Нетяжук, написав резко-негативный отзыв на своей странице в Facebook.

Местные заполнили группы в социальных сетях гневными комментариями и выразили недовольство работой депутата в округе предыдущих 5 лет, также обвинили его в недопустимом отношении к жителям округа.

Концерт, который Руслан Сольвар организовал для агитации, принес совсем неожиданные реакции. Людей возмутила слишком громкая музыка, а также раздача шаурмы - по мнению некоторых горожан это было унизительное мероприятие.