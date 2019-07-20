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Подарок для домохозяек: появилась необычная фотожаба на главный хит Олега Винника

суббота, 20 июля 2019, 13:58
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Известный украинский певец и исполнитель Олег Винник стал героем новой фотожабы на его популярный хит "Волчица".

Ее опубликовали на странице Facebook-сообщества "Баба і кіт".

На фото можно увидеть брикет от горчицы производства "Винник" под названием "Молода гірчиця".

В сети тут же стали комментировать снимок.

"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать", "Винник стайл", "Должен стать самым популярным продуктом у домохозяек за 40)", "Гірчиця до вовчиці", - смеются в сети.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали смешную фотожабу с новыми украинскими политиками. Так, на изображении возле плаката "Аграрной партии" стоят украинские певцы Михаил Поплавский и Олег Винник.

Также сеть рассмешило видео тура Винника с Поплавским.

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