Подарок для домохозяек: появилась необычная фотожаба на главный хит Олега Винника

Известный украинский певец и исполнитель Олег Винник стал героем новой фотожабы на его популярный хит "Волчица".
Ее опубликовали на странице Facebook-сообщества "Баба і кіт".
На фото можно увидеть брикет от горчицы производства "Винник" под названием "Молода гірчиця".
В сети тут же стали комментировать снимок.
"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать", "Винник стайл", "Должен стать самым популярным продуктом у домохозяек за 40)", "Гірчиця до вовчиці", - смеются в сети.
Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали смешную фотожабу с новыми украинскими политиками. Так, на изображении возле плаката "Аграрной партии" стоят украинские певцы Михаил Поплавский и Олег Винник.