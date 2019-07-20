В Киеве прошла акция в годовщину гибели Шеремета: опубликованы фото и видео

20 июля исполняется ровно три года со дня убийства журналиста Павла Шеремета, в честь чего в столице Украины прошла акция памяти.

Участие в мероприятии приняли временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, депутаты Верховной Рады и бывшие коллеги журналиста.

Участники акции неоднократно подчеркивали, что расследование убийства Шеремета движется очень медленно.

"За время, прошедшее со дня убийства нашего коллеги в Украине сменился президент. Сегодня, в третью годовщину гибели Павла, мы требуем политической ответственности для руководителей правоохранительных органов, которые так и не смогли ответить на вопрос "кто убил Павла?". Мы подчеркиваем, что министр внутренних дел Арсен Аваков, генеральный прокурор Юрий Луценко и председатель Нацполиции Сергей Князев из-за нераскрытия этого дела должны уйти в отставку. Мы надеемся, что парламент девятого созыва поддержит этот запрос общества на установление справедливости", - гласит официальное заявление родственников и коллег погибшего.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в воскресенье, 30 июня, в Черниговской области разбилась известная украинская волонтер Марина Шеремет, ее муж находится в реанимации.