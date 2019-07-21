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Синоптик предупредила о жаре до +32 градусов

воскресенье, 21 июля 2019, 06:26
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В воскресенье, 21 июля, в день парламентских выборов в Украине будет жарко, но без дождей тоже не обойдется.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"Воздух будет или очень теплым, или горячим - температура воздуха составит +25 +30 градусов, на юге, на востоке и в центре местами до +32 градусов. Лето снова ожило", - написала она.

В тоже время, по ее словам, дожди с грозами, кратковременные, возможны на западе, севере Украины, а также в Винницкой области, в Кропивницком и окружающих районах. На остальной территории будет сухо и солнечно.

"В Киеве вероятность локального дождя с грозой. Температура воздуха в столице уже действительно летняя, ожидается + 26 + 29 градусов", - добавила Диденко.

Подробнее о погоде на июль и август, читайте в материале "Апострофа": Аномальная жара и холод в августе: какой будет погода до конца лета.

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